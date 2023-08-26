التهامي: عمليات الجيش في الجنوب أكبر رد على الخصوم السياسيين والمشككين

قال أحمد التهامي، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن الخصوم السياسيين المتواجدين في المنطقة الغربية يتجاهلون المهمة رقم واحد للجيش الليبي وهي حفظ أمن السكان وحماية المواطنين، ويتساءلون لماذا لا يذهب إلى الحدود؟”.

وأضاف التهامي، في تصريحات صحفية:” اليوم نرد عليهم ونقول إن الجيش موجود الآن على الحدود الجنوبية، وتستغرب وأنت تمر على صفحات “فيسبوك” تجد هجمات مختلفة تستهدف قوات الجيش الوطني أو تطرح أسئلة وشكوك حول الوضع في النيجر وتشاد ويؤدي إلى الفوضى وتنتشر شمالا، وكأن لا وجود للجيش الوطني الليبي”.

وتابع:” اليوم الجيش الوطني يعلن عن وجودة في المنطقة الغربية والتي سبقها اجتماعات للقيادة العامة وإدارة الإعلام، التي قالت إن الجيش سينفذ عملية عسكرية في الجنوب الغربي”.

وأوضح:” أن الجيش الآن على حدود هذه المنطقة مع تشاد وهي بها ناحية صحراوية جبلية وكانت تشكل مشكلة حتى في عز قوة الدولة الليبية، فضلا عن المعارضة التشادية القريبة من هذه المناطق وعلى اتصال بالأهالي وهم في الأصل عصابات، وأي جيش نظامي سيكون عليه من الصعب محاربة تلك العصابات، ولكن الجيش ذهب إلى هذه المنطقة وينفذ هذه المهمة الوطنية، وسوف يستمر في تأمينها، فهذا أفضل رد على هذه الاتهامات التي تملأ صفحات فيسبوك”.

واستطرد:” أن بعض الصفحات تهاجم العميد صدام حفتر واللواء سحبان، بدلا من دعم هذه القوات لإنجاز مهمتها، بل يصورون عمليات إخراج المعارضة التشادية من العمارات الصينية ويقولون إن الجيش الوطني يرهب المواطنين ويفرغ العمارات من الأجانب، رغم أن الجيش الوطني يقوم بواجبه في تأمين المنطقة الجنوبية وحماية السكان والمواطنين”.