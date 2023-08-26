همومة: حكومة الدبيبة لم تتمكن من السيطرة على كامل التراب الليبي

الوطن|متابعات

قال عضو مجلس الدولة أحمد همومة أن حكومة الدبيبة لم تتمكن من السيطرة على كامل التراب الليبي و كذلك الحكومة المكلفةمن النواب ، إذ اقترح توحيد حكومتي الدبيبة وحماد وتحديد جدول زمني للانتقال السياسي، وأيّ إجراء آخر قد يؤدي إلى تعقيد المشكلةوعدم تحقيق التقدم المطلوب في البلاد.

وأكد على أنه يجب العمل على إيجاد آلية تقنع جميع الأطراف بالاعتراف بالحكومة الجديدة.، مضيفاً أن فكرة تشكيل حكومة موحدة جديدةتعتبر تحدي سياسي مُضني، بالإضافة إلى أن جميع الحكومات التي تشكلت كان أهم عمل كُلفت به هو إجراء الانتخابات، وكان هناكمعوقات حقيقية لتنظيمها.

وأشار إلى أن هذه الحكومة لن تختلف عن سابقاتها بسبب التحدي الكبير الذي تشكله الانتخابات، كما أن حكومة الدبيبة جاءت بعد صراعجميع القوى الداخلية والمؤثرة في الخارج، مضيفاً أن الحكومة التي لوّح بها باتيلي وبعض الدول لن تختلف عن سابقاتها في تحقيقالاستقرار والسيطرة على كامل التراب الليبي.