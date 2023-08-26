القبض على شخص يدير أكثر من 7 صفحات وهمية تثير الفتن وتبث الكراهية

أفاد أعضاء مركز شرطة الوسيطة، بأنه تم القبض على شخص يقوم بإدارة أكثر من 7 صفحات (أدمن) من المثيرة للفتن وتبث الكراهية بين أبناء الوطن الواحد.

وقالت مديرية أمن البيضاء، في بيان لها:” بعد التحري عنه لمدة تصل لأكثر من 3 أشهر تم ضبطه بعد استدراجه، حيث يقوم بمقايضة فتاة بعدم نشر صور خاصه لها مقابل مبلغ من المال”.

وأفاد أعضاء المركز، أنه تم استدراجه إلى مدينة البيضاء، والقبض عليه وعند القبض عليه اتضح أنه من سكان، طرابلس ويدير شبكة من الصفحات الوهمية ويقوم باختراق الحسابات الخاصة ومقايضة أصحابها وابتزازهم بصور خاصة بهم بمبالع مالية مقابل عدم نشرها”.

وقد اعترف المقبوض عليه بأنه يدير الصفحات التالية:

1- طرابلس الآن

2- طرابلس توا

3- عاجل طرابلس

4- تك طرابلس

5- ديربي العاصمة

6- ليبيا تتحدث

7- محمد الوحيشي (عفاريت )

8- عاجل ليبيا2