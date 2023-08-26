اخماد حريق بإحدى أبراج مبنى ذات العماد

الوطن| متابعات شاركت غرفة الطوارئ بالمؤسسة الوطنية للنفط وعدد من الشركات النفطية في إخماد الحريق الذي اندلع ، صباح اليوم ، بإحدى أبراج مبني ذات العماد البرج رقم 5، وذلك تنفيذاً للتعليمات المباشرة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة.

وتحركت على الفور غرفة الطوارئ بالمؤسسة برفقة شركات (مليتة، البريقة، أكاكوس، الزاوية) إلى الموقع للسيطرة على الحريق دون وقوع أي أضرار بشرية.