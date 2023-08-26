النائب العام يأمر بحبس مسؤول مكتب المعاهد الفنية المتوسطة وادي الآجال

الوطن| متابعات

تولَّت نيابة مكافحة الفساد في نطاف اختصاص محكمة استئناف سبها، بحث الواقعات التي تضمَّنتها التبليغات المرفوعة من قِبل مسؤول مكتب المعاهد الفنية المتوسطة – وادي الآجال، فكشف البحث عن واقع إخلاله بواجب صيانة المال العام.

وبينت تعمده تزوير بيانات مهدت له الاستيلاء على مرتبات أشخاص انقطعت صلتهم بإطار الوظيفة العامة منذ سنوات؛ وتمكين نفسه وآخرين من تحصيل مكافآت مالية عقب استقطاعها من رواتب بعض الموظفين دون سند من القانون؛ واتجاه إرادته نحو التصرف في مخصصات المكتب في غير الوجه المخصص لها.

وبعد استجواب المسؤول، لم يأت بما ينأى به عن مسؤولية إساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ أو يدفع عنه واقع إسهامه في الضرر الجسيم الذي أصاب المال العام؛ فأمر المحقق بحبسه احتياطياً.