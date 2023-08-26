“أبوزريبة” يشكل غرفة أمنية بمنطقة الجنوب الغربي لمشاركة القوات المسلحة بتأمين الحدود الجنوبية

الوطن|متابعات

قرر وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء “عصام أبوزريبة” تشكّيل غرفة أمنية تحت مسمى “الغرفة الأمنية بالمنطقة الجنوبية” بمنطقة الجنوب الغربي لمشاركة القوات المسلحة في خطتها بتأمين الحدود الجنوبية ومشاركة القوات المسلحة في تنفيذ الخطة الأمنية المعدة لتأمين المنطقة الجنوبية والحدود مع الدول المجاورة

وتعمل هذه الغرفة تحت الاشراف المباشر لوزير الداخلية والتي تتكون من مدير مديرية أمن سبها و مديري الأمن بالمنطقة الجنوبية، رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الجنوبية رئيس فرع جهاز المباحث الجنائية سبها رئيس فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمنطقة الجنوبية ، مدير فرع الإدارة العامة للدعم المركزي بالمنطقة الجنوبية إضافة لمدير فرع إدارة انفاذ القانون بالمنطقة الجنوبية

وتتولى النطاق الإداري للغرفة الحدود الإدارية لمديريات الأمن الواقعة بنطاق الجنوب الغربي وتقوم بالبدء في وضع الترتيبات الأولية للمشاركة فيما ورد في بيان القيادة العامة للقوات المسلحة بشان إطلاق عملية عسكرية واسعة في نطاق الحدود الجنوبية للبلاد.

كما أنها تقوم بالتحضير والتنسيق مع القوات المسلحة لوضع الترتيبات الأمنية اللازمة إعداد خطة أمنية تشمل كافة مناطق الجنوب الغربي وخاصة المناطق الحدودية بالتنسيق مع القوات المسلحة.

كما أشار القرار بتشكل قوة للغرفة ويكلف أحد ضباط هيئة الشرطة رئيسا للقوة من قبل رئيس وأعضاء الغرفة وتتولى القيام بإنشاء البوابات الأمنية بمداخل ومخارج كافة المدن والمناطق و تسيير الدوريات الأمنية كما تعمل على إنشاء عدد من التمركزات الامنية بالمناطق للقيام بالمهام التي تكلف بها التحري وجمع المعلومات وضبط المطلوبينوتسعى الى مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية وكل ما من شأنه الاخلال بالأمن العام مره بادة تلتزم الغرفة بتقديم تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها لوزير الداخلية بشكل يومي وتستعين بمن تراه لإنجاز عملها.