برلماني ليبي: ندعم بكل قوة العمليات العسكرية لتأمين جنوب البلاد

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي، مصباح دومة، على دعمه للعمليات العسكرية، التي أطلقها الجيش الوطني الليبي في جنوب البلاد.

وقال دومة في بيان له: “ندعم بكل قوة العمليات العسكرية لتأمين الحدود الجنوبية، ونشد على أيادي البواسل من أبنائنا في القوات المسلحة الليبية، قيادة وأفرادا، لضرب كل من تسول له نفسه التعدي على أي شبر من الأراضي الليبية، والاستمرار في ذلك إلى أن يجرى طرد آخر أجنبي مسلح من هذا الوطن الطاهر”.

وأضاف: “القوات المسلحة الليبية تقوم بدور بطولي في ظل ظروف قاسية على مختلف الأصعدة، لتأمين الحدود الليبية الجنوبية من العصابات الإرهابية والأجنبية المسلحة التي عاثت في الأرض فساداً طيلة السنوات الماضية”.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، إطلاق عملية عسكرية في النطاق الحدودي الجنوبي، تأمينا لحدود الدولة ومقدراتها وسلامة مواطنيها، وكجزء من استمرار بسط سيطرتها ونفوذها.

وأمس الجمعة أعلنت شعبة الإعلام التابعة للجيش الوطني الليبي، استهداف سلاح الجو تجمعات للمعارضة التشادية.