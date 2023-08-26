عويدان: مديرية سبها انضمت للقوات المسلحة في مهمة تأمين الحدود الجنوبية

أكد مدير أمن سبها أسامة عويدان، أن المديرية قد بدأت في التجهيزات والاستعدادات الضرورية للانضمام إلى القوات المسلحة في مهمة تأمين الحدود الليبية بالمنطقة الجنوبية.

وقال “عويدان”، في تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة جاءت استنادًا إلى توجيهات وزير الداخلية بالحكومة الليبية، حيث أمر ببدء عملية أمنية حاسمة تستهدف تأمين المنطقة وحماية الحدود.

وأضاف، تعتبر هذه العملية خطوة هامة في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد وحماية حدود الدولة الليبية، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى، بهدف ضمان نجاح هذه العملية وتحقيق النتائج المرجوة.

وتابع، ستتخذ جميع التدابير اللازمة لتأمين المنطقة والحدود بشكل فعال وفعّال داعيا جميع المواطنين إلى التعاون الكامل والالتزام بالإرشادات الأمنية، لنجاح هذه العملية الأمنية.