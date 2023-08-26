دومة : ندعم بكل قوة العمليات العسكرية لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد

بنغازي 26 أغسطس 2023 (وال) – أعلن معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي مصباح دومة دعمه لللعمليات العسكرية التي تجريها القوات المسلحة الليبية لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد.

وقال دومة في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة عنه “نثمن التضحيات الجسام التي يقدمها أبناء المؤسسة العسكرية طيلة السنوات الماضية من أجل الحفاظ على سيادة الدولة الليبية، ومكافحة الإرهاب والعمل المستمر من أجل إرساء الأمن والاستقرار في أرجاء البلاد بالرغم من الحظر الدولي المفروض عليها لاستيراد الأسلحة لأداء مهامها على أكمل وجه”.

وأضاف “إذ نتابع عمليات القوات المسلحة الليبية للقيادة العامة التي تقوم بدور بطولي في ظل ظروف قاسية على مختلف الأصعدة لتأمين الحدود الليبية الجنوبية من العصابات الإرهابية والأجنبية المسلحة التي عاثت في الأرض فسادا طيلة السنوات الماضية، فإننا ندعم بكل قوة العمليات العسكرية لتأمين الحدود الجنوبية ونشد على أيادي البواسل من أبنائنا بالقوات المسلحة الليبية قيادة وأفرادا لضرب كل من تسول له نفسه التعدي على أي شبر من الأراضي الليبية والاستمرار إلى أن يتم طرد أخر أجنبي مسلح من هذا الوطن الطاهر”.(وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال