ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ورطوبة عالية نسبياً في الشمال

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية إدارة التنبؤات الجوية الأحوال الجوية على ليبيا هذا اليوم السبت وخلال اليومين القادمين، حيث تشهدارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من اليوم على معظم مناطق غرب البلاد، مع رطوبة عالية نسبيا على مناطق الشمال الشرقي.

ومن المتوقع أن تكون حالة السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلي ظهور بعض السحب،مع احتمالظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الممتدة من مصراته حتي سرت، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الإتجاه معتدلةإلى خفيفة السرعة، إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (33–38)مْ، وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد علي اغلب المناطق، ثم تعودتنخفض يوم الإثنين علي مناطق أقصي الساحل الغربي .

وفي الخليج سهل بنغازي حتى أمساعد تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباحالباكر علي بعض مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (30-35)مْ, تمتسجل ارتفاع ملحوظ بداية من يوم الإثنين علي أغلب المناطق.

وفي الجفرة– سبها–غـات –غدامس– الحمادة تكون حالة السماء السماء صافية إلي قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلي شرقية خفيفةإلي معتدلة السرعة، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (40-42)مْ.

أما في. الواحات – السرير– تازربو– الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلي شمالية سرعتها بينالخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (41-45)مْ, وتسجل تراجع طفيف يوم الغد علي بعض المناطق.