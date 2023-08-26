المبعوث الأممي: ليبيا في حاجة لتشكيل حكومة موحدة لتهيئة بيئة مناسبة للانتخابات

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، إن ليبيا في حاجة ماسة وعاجلة إلى تشكيل حكومة موحدة، مهمتها تهيئة البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات، واستعادة الاستقرار بعد سنوات الصراع، مؤكدا أن البلاد لم تعد تحتمل تشكيل حكومة مؤقتة أخرى.

وأضاف باتيلي في تصريحات تلفزيونية له: “أعتقد أن مسألة توحيد الحكومة ليست مجرد مسألة قانونية أو دستورية. إنها مسألة سياسية للغاية. لذا يتعين على الزعماء السياسيين أن يجتمعوا ويتوصلوا إلى اتفاق، لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات”.

وتابع: “عندما أتحدث عن حكومة موحدة، فهي ليست حكومة موقتة أخرى، فالبلاد لا تحتاج ولا تستطيع حتى أن تتحمل حكومة موقتة أخرى. نحن بحاجة إلى حكومة موحدة من شأنها أن تهيئ الظروف المناسبة لخلق بيئة سياسية مواتية لإجراء الانتخابات”.

وأشار المبعوث الأممي إلى خشيته أن يؤدي استمرار الانقسام في البلاد إلى سقوط ليبيا في غياهب انقسام طويل الأمد قد يخلق وضعا تفقد فيه البلاد سيادتها ووحدة أراضيها، مؤكدا أن الشعب الليبي قلق من هذا الأمر، مطالبا المجتمع الدولي بالاستجابة لمطلب الوحدة واستعادة سيادة ليبيا.

وقال: “أعتقد أن الوقت قد حان الآن لإنهاء هذا الفصل من الانقسام والصراع”.

وأشار المبعوث الأممي إلى أنه أجري مشاورات مكثفة ليس مع اللاعبين الليبيين الرئيسيين فحسب بل أيضا مع الليبيين من جميع مناحي الحياة، ومناطق مختلفة من ليبيا في الشرق والجنوب والغرب.