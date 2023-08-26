أعيان مدينة الزنتان يرفضون التواجد التركي في قاعدة الوطية وميناء الخمس

الوطن| رصد رفض عدد من أعيان الزنتان، في بيان لهم، التواجد التركي في قاعدة الوطية وميناء الخمس، مُعتبرين القوات التركية بمثابة احتلال واستعمار.

وقال البيان: “نتابع بقلق شديد التدخلات العسكرية التركية المتكررة المباشرة في قواعدنا الجوية والبحرية في انتهاك واضح ومروع للسيادة الليبية، والتلويح ببقاء القوات العسكرية التركية على قواعدنا، انتهاك لقرارات مجلس الأمن بضرورة خروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، حيث أن سيطرتها على أهم القواعد العسكرية الليبية، وإرساء بوارجها البحرية داخل ميناء الخمس، هدفه استرداد نفوذها المدمر في المنطقة من زمن العهد العثماني”.

وأكد البيان رفضهم أي تنازلات تفرط في حقوقهم البحرية وآخرها الاتفاق الغامض، الذي يقضي بضم ميناء الخمس البحري للقاعدة البحرية لمدة 99 عامًا، مطالبين جميع الأحرار داخل الوطن بضرورة التحرك ضد الاحتلال التركي، واستمرار هذا الحراك حتى خروج القوات الأجنبية والمرتزقة دون قيد أو شرط.