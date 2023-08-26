الزوبي لـ “الليبيين”: لا تشغلوا أنفسكم بموعد النصر

دعا عبدالسلام الزوبي آمر «مليشيا 111»، الشعب الليبي إلى عدم اشغال أنفسهم بتحديد موعد النصر والانشغال بمواقعهم بين الحق والباطل، قائلا، إن موعد النصر “فهو فوق الرؤوس ينتظر كلمة كن ليكون”.

وقال “الزوبي”، في منشور له بفيسبوك، “كل ما يجري له حكمة ربانية بليغة تعجز عقولنا عن فهمها، الأرض أرضه، والضحايا عبيده، والظالمون في قبضته.

وأضاف آمر «مليشيا 111»، قائلا: “إذا أردنا أن نفهم اليسير من حكمة الله فلنقرأ قوله تعالى ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ )”.