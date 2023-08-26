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نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على الساحل الليبي اليوم السبت

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على سـاحل ليبيا اليوم السبت حسبما أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية.

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت: –

صافية الى ظهور بعض السحب العابرة

ريح شرقي الى براني يتحول تدريجيا إلى شلوق ويكون شرش على ساحل سرت سرعتـــه تتراوح ما بين (05-15) عقدة.         

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.

البحر هادئ إلى خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (26-28) مْ.

الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

ريح شرش بوجه عام، ويكون شرش إلى غربي على ساحل شحات سرعته تتراوح مــا بين (05-20) عقدة

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر.

البحر هادئ الى خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (26-29) مْ.

الرؤية جيدة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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