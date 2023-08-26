نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على الساحل الليبي اليوم السبت

نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على سـاحل ليبيا اليوم السبت حسبما أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية.
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت: –
صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.
ريح شرقي الى براني يتحول تدريجيا إلى شلوق ويكون شرش على ساحل سرت سرعتـــه تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.
البحر هادئ إلى خفيف الموج.
درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (26-28) مْ.
الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
ريح شرش بوجه عام، ويكون شرش إلى غربي على ساحل شحات سرعته تتراوح مــا بين (05-20) عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر.
البحر هادئ الى خفيف الموج.
درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (26-29) مْ.
الرؤية جيدة.
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