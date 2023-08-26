“حمّاد” يتفقد عدداً من المشاريع بمناطق شرق بنغازي

الوطن|متابعات

تفقد رئيس مجلس الوزراء أسامة حمّاد برفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاِستقرار حاتم العريبي، والمهندس بالقاسم حفتر، اليوم السبت، المشروعات الجارية في عددٍ من المدن والمناطق شرق البلاد في بنغازي، وذلك انطلاقاً من الأولوية القُصوى التي تُوليها الحكومة الليبية للملف الخدمي وأوضاع المُواطنين بالمُدن والمناطق.

واطلع على نسب الإنجاز بمشروع صيانة ورصف طريق منطقة الأبيار، كما حثّ المهندسين والمشرفين على المشروع، بضرورة التقيّد بالمواصفات والمعايير المُعتمدة والاِلتزام بالجدول الزمني؛ لتخفيف المعاناة على سكّان وأهالي المنطقة.