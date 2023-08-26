بن سليمان: يجب رص الصفوف لإجراء الانتخابات البرلمانية فقط

دعا سليمان بن صالح، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، إلى توحيد صفوف الليبيين خلف مطلب واحد هو إجراء الانتخابات البرلمانية فقط.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم “لو نتوحد ونرص الصفوف ونسعى جميعاً لتحقيق هدف واحد وهو الانتخابات البرلمانية فقط فقد يكون أجدى وأنفع للوطن وأقصر طريق من هذه الاجتماعات التي تُعقد في أماكن مختلفة تضم شخصيات مؤثرة في الحياة السياسية والاقتصادية في ليبيا”.

أضاف قائلًا “الكل يجب أن يسعى بكل ما يملك من جهد وإمكانيات لتحديد موعد لا نخلفه تُجرى فيه الانتخابات البرلمانية دون الرئاسية، وأما ما يحدث الآن في مدينة مصراتة فما هو إلا سياسة خبيثة لتشتيت امكانيات المدينة وزرع بذور الشقاق لتتسع دائرة الخلافات بين أهلها لتصبح عديمة التأثير وغير قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الوطن” وفق تعبيره.