السفارة الفرنسية تنفي التورط في عملية عسكرية بليبيا

نفت السفارة الفرنسية في ليبيا المعلومات المتداولة بشأن تورط فرنسا في عمليات عسكرية في ليبيا.

وقالت السفارة الفرنسية في بيان لها إنها تنفي “المعلومات الزائفة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن تورط فرنسا في عمليات عسكرية في ليبيا”.

وأعلن الجيش الليبي، الجمعة، عن إطلاق عملية عسكرية، واسعة ودقيقة ومحددة الأهداف في النطاق الحدودي الجنوبي تأميناً لحدود الدولة ومقدراتها وسلامة مواطنيها وجزءً من استمرار بسط سيطرتها ونفوذها على كل شبر من أرض ليبيا وفق بيان نقله الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري.