الطقس في ليبيا.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من اليوم

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بداية من اليوم السبت على معظم مناطق غرب البلاد، مع رطوبة عالية نسبيا على مناطق الشمال الشرقي.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلي ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر علي المناطق الممتدة من مصراتة حتي سرت، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا ملحوظا الغد علي غالبية المناطق.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء قليلة السحب وتتكاثر أحيانا، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر علي بعض مناطق الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، ثم تسجل ارتفاعا ملحوظا بداية من يوم الإثنين علي غالبية المناطق.

أما في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلي قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 41 و45 درجة مئوية، وتسجل تراجعا طفيفا غدا علي بعض المناطق.