روسيا تحذر من تكرار السيناريو الليبي في النيجر

حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من تكرار السيناريو الليبي في النيجر وذلك في معرض حديثه عن تداعيات تدخل “إيكواس” في النيجر.

وبينت “روسيا اليوم” أن لافروف حزر من تكرار الأزمة الليبية، التي أوقدها الغرب والناتو من خلال دعم الإرهابيين وتحريضهم ضد الزعيم الراحل معمر القذافي، مشيرا إلى أن انهيار الدولة في ليبيا حفز الهجرة غير الشرعية وخلق أزمة إنسانية.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في جوهانسبورغ لخص فيه لافروف نتائج قمة “بريكس”، والتي شهدت انضمام 6 أعضاء جدد، أشار لافروف إلى تداعيات تدخل “إيكواس” عسكريا في النيجر، وقال إن أي تدخل عسكري لدول غرب إفريقيا “إيكواس” في هذه الدولة سيكون مدمرا لآلاف الأشخاص.

ودعا لافروف لدراسة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الانقلابات في إفريقيا مثل ما حدث في النيجر، لافتا إلى أن الغرب يستهلك موارد إفريقيا خلافا لروسيا والاتحاد السوفيتي السابق التي تصرف بشكل مختلف، حيث قطاعات الصناعة والتعليم والطب في القارة السمراء.