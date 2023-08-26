بن شرادة: المعطلون للانتخابات يرون أن نجاحها وقيام مؤسسات الدولة يعني أنهم سيكونون خلف القضبان

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لم يعلق على دعوة المبعوث الدولي حول ضرورة تشكيل حكومة موحدة، لأنه يرى في أي اتفاق نهاية لمشواره السياسي.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لوكالة “أنباء العالم العربي”،الخميس،قال إن الدبيبة عمل على إفشال الاتفاق الذي وقع بين مجلسي الدولة والنواب عام 2022 لتشكيل حكومة فتحي باشاآغا، واستغل تصريح المبعوثة الدولية حينها، عندما قالت إن هذا الاتفاق يشوبه عدم الوضوح، وقام بالاستقواء بالجماعات المسلحة لإفشال الاتفاق والانتخابات.

وأوضح بن شرادة أن الدبيبة يرى في أي اتفاق على أنه سينهي الدخل المادي له ولعائلته، وأي محاولة لبناء الدولة يعني بالنسبة لهم فقدان مصادر رزقهم.

وأضاف:”من يقومون بتعطيل الانتخابات في ليبيا، يرون أن نجاحها وقيام مؤسسات الدولة يعني أنهم سيكونون خلف القضبان بسبب الفساد”.

وعلى صعيد تشكيل حكومة تشرف على إجراء الانتخابات، أشار بن شرادة إلى وجود إجماع لدى الدول الفاعلة في الشأن الليبي ولدى كل الليبيين على ضرورة وجود حكومة واحدة تشرف على الانتخابات.

كما لفت إلى وجود خلافات حول طريقة تشكيل تلك الحكومة، إذ يريد مجلس الدولة ومجلس النواب تشكيلها وفق خارطة الطريق التي صادقا عليها، في حين أن المجمتع الدولي الممثل بالبعثة الأممية يريد أن يطلق لجنة حوار لتشكل حكومة جديدة منها، وهذا ما “نعتبره بمثابة انقلاب”.

واتهم بن شرادة البعثة الأممية بأنها تعمل على عرقلة أي اتفاق بين الليبيين؛لأنها تعتبر أي اتفاق ليبي وإجراء الانتخابات يمثل نهاية لعملها، الذي تستفيد منه ماديا بشكل كبير.

وأردف:”الفساد الموجود لدى أعضاء في البعثة الأممية غير مسبوق،ولدينا أدلة على ذلك وهي معروفة لدى الشعب الليبي حيث يقوم أعضاء في البعثة بوضع أسماء لشخصيات ورجال أعمال ليبيين في لجان الحوار وفي بعض المناصب من غير أعضاء مجلسي الدولة والنواب مقابل تلقي أموال منهم”.

وواصل حديثه: “البعثة الأممية تقوم بضرب الشرعية الليبية الممثلة بمجلسي الدولة والنواب عبر تهميشها ووضع أسماء من خارج المجلسين، ولا علاقة لها بالحوار السياسي”.

كما اتهم بن شرادة أطراف دولية كثيرة بأنها لا تريد بناء الدولة الليبية، خاصة الأوروبية منها،مشيرا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة الحريصة على استقرار الأوضاع وبناء الدولة في ليبيا.

وفيما يتعلق بتطورات ملف التعديلات على القوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة 6+6، تحدث بن شرادة عن أن اللجنة استقبلت ملاحظات من قبل مجلسي النواب والدولة، وأيضا من مفوضية الانتخابات، وحتى من البعثة الأممية.

وقال بن شرادة :”اللجنة اجتمعت منذ يومين، وأعتقد أنها ستصل إلى اتفاق قريبا حول النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية، لأنه يجب أن يصدق عليها البرلمان وينشرها بالجريدة الرسيمة خلال أسبوع، إلا إذا استمر رئيس البرلمان عقيلة صالح مُصر على إجراء التعديلات التي يريدها”.

بن شرادة أشار إلى أن اللجنة ليست ملزمة بإجراء أي تعديل على القوانين الانتخابية، وفي حال وجب إجراء أي تعديل، فينبغي أن يوافق عليه جميع الأعضاء والأطراف المعنية.