ارتفاع للحرارة ورطوبة عالية.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم السبت 26 اغسطس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 26 اغسطس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجياً على أغلب مناطق غرب ليبيا هذا اليوم ويوم الغد حيت تتراوح درجات الحرارة القصوى هذا اليوم ما بين (33-38)مْ ، وتسجل درجات الحرارة على مناطق الشمال الشرقي ما بين (30-35)مْ مع رطوبة عالية نسبياً علي المناطق الساحلية ، بينما تبقي مرتفعة على مناطق الجنوب وتتراوح مابين (40-45). مع احتمال ظهور ضباب اخر الليل وفي الصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية.

ومن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الإنخفاض تدريجياً بداية من يوم الإثنين علي مناطق أقصي الساحل الغربي.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب،مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر علي المناطق الممتدة من (مصراته حتي سرت).

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الإتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33–38)مْ ، وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد علي اغلب المناطق , تم تعود تنخفض يوم الإثنين علي مناطق أقصي الساحل الغربي .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر علي بعض مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ, تم تسجل ارتفاع ملحوظ بداية من يوم الإثنين علي أغلب المناطق.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلي قليلة السحب .

الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-42)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلي شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41-45)مْ, وتسجل تراجع طفيف يوم الغد علي بعض المناطق.