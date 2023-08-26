النهر الصناعي في ليبيا: أنتجنا 12 مليار متر مكعب من المياه خلال 4 عقود

كشف جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في ليبيا، عن إنتاج أكثر من 12 مليار متر مكعب من المياه طول العقود الأربعة الماضية، تزامنا مع بدء العد التنازلي للاحتفال بالذكرى الأبعين لإطلاق هذا المشروع.

وقال الجهاز في بيان له: “مشروع النهر الصناعي حقيقة واقعية لها أربعة عقود. شكراً لك من أسهم في تحقيق هذا الصرح العظيم”.

وتم البدء في إنشاء المشروع في 28 أغسطس 1983، وتقوم فكرته على ضخ المياه الجوفية من وسط الصحراء عبر 4 أنابيب عملاقة، لتحمل ما يوازي ضعف تدفق نهر التايمز الذي يمر بلندن من الجنوب إلى الشمال الليبي.

ويتكون النهر من 1300 بئر يبلغ عمق غالبيتها 500 متر، وتمتد الأنابيب لمسافة 4 آلاف كيلو متر من الجنوب الشرقي والغربي إلى الشمال، لنقل 6.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا إلى المدن الرئيسية الكبرى مثل الزاوية وطرابلس وبنغازي وطبرق وسرت وأجدابيا.