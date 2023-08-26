التواتي: المعركة الحقيقية هي التي يخوضها الجيش لطرد المجموعات التشادية من أرض الوطن

أثنى عامر التواتي، الكاتب والمحلل السياسي الليبي على العملية العسكرية التي أطلقتها القيادة العامة جنوب ليبيا لتأمين الحدود وتطهير المنطقة من العصابات الإرهابية والأجنبية.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم “في نفس الوقت الذي يخوض فيه الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر معركة حقيقية ضد المجموعات التشادية المسلحة التي تستبيح فزان السائبة”، يقوم رفاق الأمس، رفاق الانس من أبناء فزان (عبدالرحمن شلقم ومحمد الزوي) بخوض معركتهم التافهة على الصفحات والقنوات ويتهم أحدهم الآخر ويتباهى أحدهم على الآخر، ولا أعرف هل هو أرذل العمر أو خرف الشيخوخة أو أشياء اخرى، ولايهم معرفة ذلك فالأعراض واضحة وفاضحة، ما يهم فعلا هو المعركة الحقيقية لطرد المجموعات المسلحة التشادية وغيرها من أرض الوطن”.