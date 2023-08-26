وزارة الداخلية: إقامة بوابات أمنية في تاجوراء

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم السبت إقامة بوابات أمنية في مدينة تاجوراء بالعاصمة طرابلس.

وأكدت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي أن دوريات قسم النجدة التابعة لمديرية أمن تاجوراء أقامت ليلة أمس بوابات أمنية في التمركز الأمني جزيرة أسبان بطريق الشط وبأربع شوارع الكهرباء تم خلالها استيقاف السيارات المشبوهة والتثبت من إجراءاتها وتحرير عدد من المخالفات المرورية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن إقامة البوابات الأمنية يأتي تنفيذا لخطتها بشأن تأمين العاصمة طرابلس وطوقها.