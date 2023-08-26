أعيان الزنتان يرفضون التواجد التركي في ميناء الخمس

العنوان-الزنتان

عبر أعيان مدينة الزنتان عن رفضهم للتواجد التركي في قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” وميناء الخمس، مُعتبرين القوات التركية بمثابة احتلال واستعمار.

وأعرب الأعيان في بيان لهم عن قلقهم الشديد بشأن التدخلات العسكرية التركية المتكررة والمباشرة في القواعد الجوية والبحرية.

وأوضح الأعيان أن ذلك انتهاك واضح ومروع للسيادة الليبية، لافتين إلى أن التلويح ببقاء القوات العسكرية التركية على القواعد الليبية ما هو إلا انتهاك لقرارات مجلس الأمن.

وطالب الأعيان بضرورة خروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، “حيث أن سيطرتها على أهم القواعد العسكرية الليبية، وإرساء بوارجها البحرية داخل ميناء الخمس، هدفه استرداد نفوذها المدمر في المنطقة من زمن العهد العثماني”.

وأكد البيان رفض أي تنازلات تفرط في الحقوق البحرية وآخرها الاتفاق الغامض، الذي يقضي بضم ميناء الخمس البحري للقاعدة البحرية لمدة 99 عامًا، مطالبين جميع الأحرار داخل الوطن بضرورة التحرك ضد الاحتلال التركي، واستمرار هذا الحراك حتى خروج القوات الأجنبية والمرتزقة دون قيد أو شرط.

وشد البيان إلى أن الحل الوحيد في ليبيا هو توحيد مؤسسات الدولة والإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أن تكون حرة ونزيهة.