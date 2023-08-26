بعيو يطالب الليبيين بالوقوف مع القيادة العامة لهذا السبب

طالب محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، جميع المواطنين بالوقوف إلى جانب القيادة العامة للجيش الوطني الليبي لحماية تراب الوطن وحدوده الجنوبية.

وقال “بعيو”، في منشور له بفيسبوك، “على كل وطني ليبي أن يؤيد وينصر عمليات القيادة العامة للجيش الوطني الليبي لحماية تراب الوطن وحدوده الجنوبية”.

وأضاف مطالبا أيضا الشعب الليبي قائلا: على كل وطني حر “أن يساند أحرار الزنتان في موقفهم الرافض للاحتلال التركي لقاعده الوطيه وأن يعمل بكل الوسائل لإسقاط عصابة الدبيبات وتخليص ليبيا من شرهم وخيانتهم”.