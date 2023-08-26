رئيس الحكومة الليبية يصل المرج لمتابعة الأوضاع الخدمية

وصَل رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد اليوم السبت، إلى مدينة المرج لمتابعة الأوضاع الخدمية وجهُود مُعالجة المُختنقات التي اِستجابت الحكومة الليبية لمُناشدات المُواطنين بشأنها.

ودعا رئيس الحكومة الليبية إلى بذل المزيد من المجهودات؛ لاِستكمال الأعمال القائمة وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، مشدداً على ضرورة التقيّد بالمواصفات والمعايير المُعتمدة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه رافق حماد خلال الزيارة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاِستقرار حاتم العريبي وذلك ضمن سلسلةٍ الزيارات الميدانية التي يقوم بها.

وكان في اِستقبال رئيس الوزراء والوفد المُرافق له؛ رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج وليد صلهوب ولفيفٌ من المُهندسين والمسؤولين بالبلدية.