بدر النحيب: باتيلي هدفه تعطيل الاتفاق “الليبي – الليبي” بين مجلسي النواب والدولة

العنوان-طرابلس

اتهم عضو مجلس النواب بدر النحيب، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي، بوضع التعجيزات منذ دخوله للمشهد الليبي، لافتا إلى أنه يريد أن يشكل لجنة وخارطة طريق جديدة ولا يريد لمجلس النواب والدولة الاتفاق.

وقال النحيب في تصريحات صحفية إن باثيلي كلامه غير ثابت منذ تواجده في البلاد وهدفه تعطيل الاتفاق “الليبي – الليبي” بين مجلسي النواب والدولة.

وأوضح عضو النواب، أن التعديل على القوانين الانتخابية لن ينتج عنه شيء وباثيلي عاجز على تحقيق شيء في ليبيا، مضيفاً: “في حال التعديل ممكن أن يكون على نقطتين منها الجنسية حيث يدخل المرشح للجولة الثانية ويقدم اعفاء منها وبعد أن يفوز بنسبة 51% لا داعي لجولة ثانية”.

وطالب النحيب مجلسي النواب والدولة بتشكيل حكومة قادرة على الذهاب للانتخابات، مبيناً أن حكومة أسامة حماد هي الشرعية التي وضعها مجلس النواب وعندما يتفق مجلسي النواب والدولة والرئاسي على تشكيل حكومة جديدة سيسلم حماد السلطة.