حماد يتفقد عدداً من المشروعات بمناطق شرق بنغازي

شرع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية الدكتور “أسامة حمّاد” اليوم السبت، رفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاِستقرار “حاتم العريبي” و “المهندس بالقاسم حفتر” في جولة تفقدية للمشروعات الجارية في عددٍ من المدن والمناطق شرق البلاد.

واطّلع رئيس مجلس الوزراء -في بداية جولته- على نسب الإنجاز بمشروع صيانة ورصف طريق منطقة الأبيار، كما حثّ المهندسين والمشرفين على المشروع، بضرورة التقيّد بالمواصفات والمعايير المُعتمدة والاِلتزام بالجدول الزمني؛ لتخفيف المعاناة على سكّان وأهالي المنطقة.

تأتي الزيارة، اِنطلاقًا من الأولوية القُصوى التي تُوليها الحكومة الليبية للملف الخدمي وأوضاع المُواطنين بالمُدن والمناطق.