شركة الكهرباء: تشغيل خطوط مشروع محطة تحويل بشير السعداوي بالخمس

أكدت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت تواصل العمل على تشغيل الخطوط المغذية لمشروع محطة تحويل بشير السعداوي داخل مدينة الخمس جهد 11/30 ك.ف.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء عبر موقعها الإلكتروني أن العمل يجري على تشغيل باقي الخطوط المغذية لمشروع محطة تحويل بشير السعداوي داخل مدينة الخمس جهد 11/30 ك.ف نوع ( سيمنس ) التي تم انشاؤها وتشغيلها حديثًا على ( 7 ) خلايا 30 ك.ف و ( 9 ) خلايا 11 ك.ف.

ولفتت الشركة إلى أن هذه الأعمال تمت بجهود إدارة مشروعات توزيع المرقب وإدارة شبكات الجهد المتوسط المرقب.

وبينت الشركة أن الهدف من هذه الأعمال تخفيف الضغط على محطات الأخشاب والمستشفى ولبدة ولتلبية احتياجات المنطقة من الطاقة الكهربائية.