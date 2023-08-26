بالصور | توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة مصراتة والجيزة المصرية

ليبيا – جرى خلال اليومين الماضيين بمقر غرفة الجيزة بجمهورية مصر توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة برئاسة فتحي الأمين رئيس لجنة الادارة ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الجيزة أسامة الشاهد بحضور أعضاء مجلس الادارة ومديرو الإدارات بالغرفة .

وتعنى المذكرة وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة، المبرمة بين الجانبين بتعزيز فرص التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال وتقديم كافة التسهيلات للمنتسبين والشركات العاملة في كلا البلدين بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتبادل المعلومات والبيانات حول المعارض الدولية والمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية والتجارية.

كما تم الاتفاق على اقامة معرض للمنتجات المصرية بمدينة مصراتة خلال الفترة المقبلة، و تشجيع أصحاب الاعمال والمستثمرين على المشاركة بالمعرض، وعقد لقاءات ثنائية لتبادل الخبرات والأفكار حول الفرص الاستثمارية الواعدة والعمل على رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.