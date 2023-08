فرنس برس: محاكمة ساركوزي في قضية التمويل الليبي تبدأ مطلع 2025

أفادت وكالة فرنس برس بأن الرئيس الفرنسي الأسبق “نيكولا ساركوزي” سيحاكم في مطلع 2025 بشبهات حصوله على تمويل ليبي لحملتة الانتخابية في 2007 حسبما قال المدعي العام الوطني للقضايا المالية في فرنسا.

وقالت الوكالة إن “ساركوزي” سيمثل أمام المحكمة الجنائية على مدى 4 أشهر بتهمة الفساد وتشكيل عصابة إجرامية وتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية وإخفاء اختلاس أموال عامة ليبية.

ويشتبه القضاء الفرنسي بأن ساركوزي ومقربين عدة منه عقدوا اتفاقا مع نظام معمر القذافي للحصول على دعم مالي سري خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ساركوزي العام 2007.

وأضافت الوكالة أن 12 شخصا آخرين سيمثلون أمام المحكمة، من بينهم ثلاثة وزراء يمينيين من حكوماته وهما وزيرا الداخلية المقربان من ساركوزي “كلود غيان” و”بريس أورتوفو” فضلا عن “إريك ورت” أمين صندوق حملته الانتخابية السابق.

بينما أكد المدعي العام للقضايا المالية أن الجلسات ستقام مبدئيا بين السادس من يناير والعاشر من أبريل 2025، بعد تحقيقات استمرت عشر سنوات، أيد القضاة المكلفون التحقيق عموما طلبات النيابة العامة المالية الوطنية التي رأت أن ساركوزي “كان على اطلاع تام” على تصرفات المقربين منه.

المصدر: وكالة فرنس برس

