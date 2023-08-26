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فرنسا: لم نشارك في عمليات عسكرية بالأراضي الليبية

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




فرنسا _ السفارة الفرنسية

نفت السفارة الفرنسية في ليبيا، اليوم السبت، صحة أنباء متداولة بشأن مشاركة فرنسا في عمليات عسكرية في ليبيا، مؤكدة أنها أنباء غير حقيقية.

ووصفت السفارة في تغريدة لها عبر موقع “x” معلومات تداولتها بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن بأنها زائفة.

ويوم الجمعة أطلقت قوات القيادة العامة عملية عسكرية في النطاق الحدودي الجنوبي.

 وأرجع الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إطلاق إلى حماية البلاد والشعب ومقدراته الاقتصادية والتنموية، والحفاظ على حالة الاستقرار والأمن في الجنوب الليبي كافة.






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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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