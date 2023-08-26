توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي مصراتة و الجيزة لتعزيز التعاون التجاري

الوطن| متابعات

وقعت لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة برئاسة “فتحي الأمين” مذكرة تفاهم مع رئيس لجنة الادارة ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الجيزة ” أسامة الشاهد” بمقر غرفة الجيزة بجمهورية مصر لتعزيز فرص التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال وتقديم كافة التسهيلات للمنتسبين والشركات العاملة في كلا البلدين.

وتعنى المذكرة المبرمة بين الجانبين بتعزيز فرص التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال وتقديم كافة التسهيلات للمنتسبين والشركات العاملة في كلا البلدين بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتبادل المعلومات والبيانات حول المعارض الدولية والمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية والتجارية.

واتفق الطرفين على اقامة معرض للمنتجات المصرية بمدينة مصراتة خلال الفترة المقبلة، و تشجيع أصحاب الاعمال والمستثمرين على المشاركة بالمعرض، وعقد لقاءات ثنائية لتبادل الخبرات والأفكار حول الفرص الاستثمارية الواعدة والعمل على رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.