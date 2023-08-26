حراك ليبيا الوطن: ندعم تشكيل حكومة جديدة تحت إشراف دولي

أكد حراك ليبيا الوطن دعمه في بيان للإحاطة التي تقدم بها المبعوث الأممي عبدالله باثيلي بمجلس الأمن الدولي، بشأن تشكيل حكومة جديدة تُمهد الطريق لإجراء الانتخابات.

وذكر الحراك، في بيان له، “ندعم كل خطوة من شأنها خلق الاستقرار السياسي، وتوحيد المؤسسات في بلادنا، ونؤكد تمسكنا بإجراء الانتخابات، وأن يتم تشكيل الحكومة الجديدة تحت إشراف دولي.

وأضاف، يجب تشكيل الحكومة الجديدة من شخصيات تكنوقراط، وأن يتم استبعاد كافة الشخصيات الجدلية التي تقلدت مناصب منذ 2011 حتى الآن، داعيا المجتمع الدولي إلى الالتزام بواجباته تجاه المواطن الليبي، الذي يدفع الثمن غاليًا جراء التشظي والتدهور السياسي.