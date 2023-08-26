أمن طرابلس: استرجاع سيارة تابعة للهندسة العسكرية

أعلنت مديرية أمن طرابلس استرجاع سيارة تابعة لكلية الهندسة العسكرية في منطقة عين زارة. وأكدت مديرية أمن طرابلس عبر مكتبها الإعلامي أن دورية تابعة لقسم مرور عين زارة تمكنت من ضبط سيارة نوع نيسان تابعة لكلية الهندسة العسكرية يقودها مواطن بأوراق ولوحات مزورة. وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى أن ضبط السيارة جرى من خلال منظومة الاستعلام الأمني وغرفة العمليات والسيطرة. وأكدت مديرية أمن طرابلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إحالتها للبحث الجنائي من حيث الاختصاص.

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