عبد العزيز: لا لحكومات انتقالية ونعم لانتقاد أي خلل في حكومة الوحدة الوطنية حتى تصل بنا للانتخابات

ليبيا – علق عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز، على مقتل مؤسس شركة “فاغنر”، متمنياً أن يكون هذا المصير لكل من تآمر على ليبيا وطرابلس.

عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني، إن “الحراك في مصراته أحيي خليل زواوي وابراهيم بن غشير وكل الشرفاء المناضلين الذين عرفناهم ثابتين على المبدأ والمؤيدين لهذا الحراك، لا يوجد عاقل يؤيد الفساد إلا فاسد ولا يزايد علينا أحد أننا نحارب الفساد وبح صوتنا ونحن ننادي بالانتخابات وعدمية مجلسي النواب والدولة وهذه القاعدتين المرتكز عليهم الحراك في مصراته”.

وتابع: “ولكن أي أحد يفكر ممكن أن يركب موجة حراك الشرفاء الذين لم يبدلوا ولم يغيروا ولا زالوا على المبدأ ولم تغرهم المناصب والمال في سبيل الحفاظ على مبادئهم لا يفكرن أحد أنه ممكن أن يركب هذا الحراك، نعم للانتخابات ولا للفساد والمفسدين ولا لحكومات انتقالية ونعم لانتقاد أي خلل في أداء حكومة الوحدة الوطنية حتى تصل بنا للانتخابات”.

وفيما يلي النص الكامل:

في حسب توقعاتي أن رئيس فاغنر مات ومنذ دخوله للمدن الروسية الجنوبية اعتبرته ميت، الطيارة خرجت من مكان محدد من المطار ومحصور والأجهزة راسمة كل شيء ولا يمكن أن يكون قد غادر المكان ولم يتم التبليغ عنه، العمليات دقيقة جداً. تضررنا من الفاغنر وهذا الوجود العصابي والمافيا وهذا يوم نفرح فيه ونتمنى أنه كل من تأمر على ليبيا وطرابلس أن يكون مصيره هكذا.

موضوع مؤسف ومؤلم ويحز بالنفس، بالأمس مر فينا ذكرى الثانية عشر لمحرقة اليرموك ولما اتكلم عن هذا الموضوع اتكلم عن جانب انساني وواضح، بمعنى أنه محرقة اليرموك جريمة في حق الإنسانية، هناك أشخاص موالين لفبراير تم القبض عليهم، بعد هزيمة نظام القذافي وتحرير طرابلس آمر كتيبة محمد رفض أن يحرق طرابلس وشهادته موجودة، المجرمين القتلى الذين حرقوا الناس في اليرموك من الذي أعطاهم الأوامر أم انهم متطوعين؟ جريمة يندى لها الجبين، عندنا جريمة نتائج التحقيق فيها والمجرمين من هم ومن أعطاهم الأوامر وما الحكم عليهم كل هذا لم نسمع به.

وأقولها كل السلطات بعد فبراير بداية من المؤتمر الوطني ما الذي فعلناه من أجل هذه القضية الإنسانية بالدرجة الاولى ولا أنظر لها أنها تتعلق بفبراير مع انها جزء من ثورة فبراير المجيدة، اتهم المجتمع والحكومات والمجالس التشريعية وكل شعب ليبيا بإهماله والتقصير في إظهار وإبراز هذه الجريمة لا يعقل أن تمر بالأمس ذكرى محرقة اليرموك وجريمة كهذه كما مرت بالأمس! إلا خمس انفار موجودين احييهم وأخجلتمونا وعريتم باقي المجتمع! هل يعقل أن من حضر بالأمس مكان جريمة اقل من عدد الضحايا، نحن مجتمع يريد ان يأكل ويشرب فقط. أين اهالي الضحايا؟ نحن لا نستهل العيش والحرية ولا التضحيات.

صراحة لا أعرف ولا أريد أن أظلم وإلا المفروض آلاف من الناس تحيي هذه الذكرى كباقي الشعوب التي تحترم نفسهاً. ما يحدث في الجنوب التقارير تقول إنها حرب بين الحكومة التشادية والمعارضة التشادية وهي شمال تشاد جنوب ليبيا، من اتهمنا في وطنيتنا في 2016-2017 وقالوا عنا كلام غير جيد وأنا لن أسامحهم، نتكلم عن القوة الثالثة وخروجها وقلنا نحن دولة هشة لا يوجد عندنا جيش نظامي! وقالوا عنا يا عميل مصراته وها هي خرجت القوة الثالثة من الجنوب من الذي حل محلها الآن؟ ماذا يحدث في الجنوب الحرب على بعد 40 كيلومتر من القطرون! ما يحدث في الجنوب نتيجة خروج القوة الثالثة التي كانت حافظة أمن الجنوب ومسببة الرعب لمن يتجرأ، العصابات الاجرامية في مكان هناك.

الرئيس التشادي يقول أنا من حق بلادي أن تدخل الاراضي الليبية! وتطارد المرتزقة والمعارضة التشادية داخل ليبيا، ولا نائب في مجلس النواب والدولة تكلم عما يحدث في الجنوب! أنا أتكلم واحرق دمي وفي العشاء جماعة الجنوب تجد ثوارها وأعيانها ووجهائها عادي جالسين يضحكون ويشربون اللبن ويأكلون التمر مع عضو من مجلس الدولة أو النواب والأمور هادئة! نائب رئيس الحكومة من الجنوب رمضان بوجناح هل سمعناه تكلم أو خرج ببيان؟.

موضوع الجنوب يا سكانه خطير جداً، جماعة الشمال عاودوا تنظيم صفوفكم وأنقذوا البلد لأن المؤامرة دولية، حكومة الوحدة الوطنية لو درنا قواعد للمسير ومن يتحرك اهبده، رئاسة الأركان العامة أي سيارة لا يبلغ عنها اهبدها، القادم أسوأ، حفتر هذا الجنوب أمامك أخرج من الرجمة وأنقذ قيادتك هناك، آثار لنفسك من التشاديين ها هم أمامك، ليس فقط الهجوم على طرابلس! أين خالد وصدام والنياشين عن الجنوب؟ أنتم لا تقدرون إلا على شباب الشرق والعاصمة، عبد الحميد الدبيبة أنت لها واللواء الحداد كذلك هذه المهمة الوطنية الحقيقية ديروا نفير وسيأتون الشرفاء كلهم للدفاع عن الجنوب.

الحراك في مصراته أحيي خليل زواوي وابراهيم بن غشير وكل الشرفاء المناضلين الذين عرفناهم ثابتين على المبدأ والمؤيدين لهذا الحراك، لا يوجد عاقل يؤيد الفساد إلا فاسد ولا يزايد علينا أحد أننا نحارب الفساد وبح صوتنا ونحن ننادي بالانتخابات وعدمية مجلسي النواب والدولة وهذه القاعدتين المرتكز عليهم الحراك في مصراته ولكن أي أحد يفكر ممكن أن يركب موجة حراك الشرفاء الذين لم يبدلوا ولم يغيروا ولا زالوا على المبدأ ولم تغرهم المناصب والمال في سبيل الحفاظ على مبادئهم لا يفكرن أحد أنه ممكن أن يركب هذا الحراك، نعم للانتخابات ولا للفساد والمفسدين ولا لحكومات انتقالية ونعم لانتقاد أي خلل في أداء حكومة الوحدة الوطنية حتى تصل بنا للانتخابات.