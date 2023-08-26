“حماد” يؤكد على استكمال المشاريع الخدماتية في المرج بموعدها المحدد

الوطن| متابعات

وصل رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الليبية د. أسامة حمّاد، اليوم السبت، إلى مدينة المرج برفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاِستقرارحاتم العريبي وبالقاسم حفتر وذلك ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي يقوم بها؛ لمتابعت الأوضاع الخدمية وجهود معالجة المُختنقاتالتي اِستجابت الحكومة الليبية لمناشدات المواطنين في المرج.

واستقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج م. وليد صلهوب ولفيفٌ من المُهندسين والمسؤولين بالبلدية كل من “حماد” والوفد المرافق له.

وأثنى حماد على مُستوى الأعمال القائمة، داعيًا لبذل المزيد من المجهودات؛ لاِستكمالها وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، مشدداً على ضرورة التقيّد بالمواصفات والمعايير المُعتمدة.