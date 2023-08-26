البيوضي: دمج الحكومتين أكبر وهم وتضليل.. والتغيير قادم وسريع

اعتبر سليمان البيوضي المرشح الرئاسي، أن مقترح دمج الحكومتين في ليبيا، بمثابة أكبر وهم وتضليل، لأن الملف أقفل نهائياً لدى مؤسسات شرق البلاد والدول الفاعلة، كما يقول.

وكتب قائلًا على فيسبوك “في تصريحه المنشور في موقع اخبار الأمم المتحدة وأعاد نشره موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كرر باتيلي ما قاله في مجلس الأمن الدولي وهو نص منشور وواضح بذاته ولا لبس فيه، إذ أكد أن ليبيا ليست بحاجة لتشكيل حكومة انتقالية فالليبيون يتطلعون لاختيار ممثليهم عبر صناديق الإقتراع”.

أضاف “في سياق متصل وهو (المهم) أكد باتيلي حاجة ليبيا لحكومة موحدة تهيء الظروف للإنتخابات وأن مصير ليبيا وجوديا مرتبط بالسلطة التنفيذية الموحدة ، عمليا باتيلي يترجم بيانات بعض الدول ويشرح آليات المرور فيها وهو الحاجة لتشكيل حكومة جديدة محددة المدة والمهام وأن يضبط مسارها لضمان عدم انحرافها كما حصل و يحصل من حكومة الوحدة، من جديد، والتغيير الحكومي قادم وفي وقت قصير جدا وأقصر بكثير مما يتوقع الكثيرون ولن تعود العجلة للوراء”.