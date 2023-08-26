أمن بنغازي: القبض عصابة لقرصنة آلاف كروت الدفع المسبق وبيعها

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على تشكيل عصابي يمتهن النصب والاحتيال قام بالقرصنة على موقع شركتي ليبيانا والمدار وسحب الآف من كروت الدفع المسبق وبيعها وتحويل العملة.

وأكدت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن قسم التحريات العامة بالمديرية تلقى معلومات عن قيام شخصين يحملان الجنسية المصرية بمزاولة مهنة بدون ترخيص والنصب والاحتيال على عدة أشخاص عند طريق الهواتف المحمولة وتحويل العملة.

وضبط أعضاء التحريات أحد المتورطين بهذه العمليات وتم الانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ع.أ.ع.من مواليد 1988 مصري الجنسية واعترف أنه عضو في تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص قاموا بقرصنة مواقع شركتي ليبيانا والمدار ويقومون بسحب كروت الدفع المسبق بكميات كبيرة وبيعها وتحويل النقود إلى مصر.

وتم أخذ الإذن من النيابة العامة التي أمرت بضبط الأشخاص الأربعة المتورطين في عمليات النصب والاحتيال وانطلقت عمليات البحث والتحري وأسفرت عن ضبط الأشخاص الأربعة الآخرين والانتقال بهم إلى المركز وبالاستدلال معهم اعترفوا بأنهم يقومون بتحويل العُملات النقدية الدولار، والعملة الليبية والعملة السورية إلى مصر بالإضافة إلى هكر مواقع شبكة ليبيانا والمدار وسحب عدد كبير من كروت الدفع المُسبق وبيعها.

واعترف المتهمون بالدخول إلى الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال باقي التحقيقات.