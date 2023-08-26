حماد يتفقد مشاريع مناطق شرق بنغازي

ليبيا – شرع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة من البرلمان “أسامة حمّاد” اليوم السبت، رفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاِستقرار “حاتم العريبي” والمهندس “بالقاسم حفتر” في جولة تفقدية للمشروعات الجارية في عددٍ من المدن والمناطق شرق البلاد.

حماد اطّلع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة -في بداية جولته- على نسب الإنجاز بمشروع صيانة ورصف طريق منطقة الأبيار.

كما حثّ المهندسين والمشرفين على المشروع، بضرورة التقيّد بالمواصفات والمعايير المُعتمدة والاِلتزام بالجدول الزمني؛ لتخفيف المعاناة على سكّان وأهالي المنطقة.