سوداني يشرب 12 علبة بيرة ويطعن ليبي بسكين في بريطانيا

قصت محكمة نوتنغهام البريطانية على شخص سوادني بالسجن لمدة عامين و8 أشهر بتهمة طعن مواطن ليبي كان يقيم معه في نفس المسكن، وذلك بعدما شرب الجاني 12 علبة بيرة.

وقال” يحيى مهدي” سوداني الجنسية للشرطة البريطانية إنه شرب 12 علبة من البيرة وسلّح نفسه بسكين الخبز قبل الهجوم، ثم هجم على زميله ليبي الجنسية وسدد إليه عدة طعنات في الرأس والرقبة.

ووقع هذا الهجوم في منزل الجاني والمجني عليه في منطقة سنينتون بوليفارد، بمدينة نوتنغهام البريطانية في 14 يناير الماضي، قبل أن تقضي المحكمة على مهدي بالسجن لمدة عامين وثمانية أشهر.

وقال الجاني سوداني الجنسية خلال الاعترافات أنه قال لزميله في السكن إنه لا يحبه لأنه من ليبيا لأنها الدولة التي توفي فيها شقيقه.

وقالت شرطة نوتنغهام إن الضحية كان يسمع الجاني وهو يكسر أشياء في المنزل ويسب قبل وقت قصير من الهجوم، وبقي الضحية في غرفته حتى طرق الجاني بابه متظاهرًا بأنه رجل الشرطة.

وذكرت الشرطة إنه بعد الهجوم تمكن الضحية من دفع الحاني بعيدا والهرب، وعندما تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث، تم العثور على الضحية ينزف خارج المنزل، وتم نقله إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة حيث تعافى بشكل جيد وخرج بعد خمسة أيام.

واعترف الجاني بارتكاب أذى جسدي خطير وتم سجنه يوم الاثنين الماضي، فيما وصف المحقق كون روري غرير المهدي بأنه “شخص خطير، وأنه كان هجوما مروعا، و من حسن الحظ أن الضحية لم يُصيب بجروح خطيرة”.

وتابع: “بعد هروبه من الحرب في ليبيا، جاء الضحية إلى المملكة المتحدة كطالب للجوء من أجل محاولة خلق حياة أفضل لنفسه، وبمجيئه إلى هنا، كان يعتقد أنه سيكون أكثر أمانًا، ولكن ثبت أن هذا ليس هو الحال بسبب تصرفات رجل عنيف”.