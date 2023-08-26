الكيلاني: لا بد من رقمنة قطاع الشؤون الاجتماعية

ليبيا – تفقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني مركز التوثيق والمعلومات التابع للوزارة.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد أكد اطلاع الكيلاني على سير العمل داخل المركز من خلال جولتها في مكاتبه وأقسامه مؤكدة ضرورة قيامه بدوره في تنفيذ رؤية وزراتها لرقمنة قطاع الشؤون الاجتماعية.

ووفقا للبيان أشارت الكيلاني إلى أن هذا يتم ربط المركز بمنظومة إلكترونية وعدد من التطبيقات التي تخدم القطاع وتساهم في تسهيل تقديم الخدمات مثل الاستعلام وتقديم طلبات الخدمات.