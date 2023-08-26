اللافي: فعاليات صيف طرابلس تحظى بإقبال جماهيري والأجواء جميلة

أعرب وليد اللافي وزير الدولة لشؤون الاتصال السياسي بحكومة الدبيبة، عن سعادته بما سماه الحضور الجماهيري لفعاليات صيف ليالي المدينة ‎طرابلس 2023.

كتب قائلًا على حسابه بموقع إكس “الحضور الجماهيري الكبير واليومي على وصلات المالوف والموشحات التي صنعت أجواء جميلة في فعاليات صيف ليالي المدينة ‎طرابلس 2023، هي رسالة واضحة في إقبال الناس ومحبتهم للفنون القيمة، متى ما أعطي لها المجال”.

وأضاف “هي فرصة لفرقنا الوطنية التي لا تحظى بمثل هذه اللقاءات كثيرا خلال العام لإظهار فنونها وإبداعاتها. في الحفل تشارك الحضور وأبطال العرب المتنافسون في بطولة ‎المواي تاي من أكثر 14 دولة عربية الاستمتاع بوصلات فنية رائعة قدمتها فرقة وادي كعام للموشحات والمالوف” وفق تعبيره.