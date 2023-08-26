ليبيا.. ارتكازات أمنية لتأمين مدن ومناطق الجنوب

أعلنت مديرية أمن سبها، اليوم السبت، إعداد خطة أمنية، لتأمين مدن ومناطق الجنوب، والمجاهرة بالأمن وبسط هيبة الدولة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني الليبي في الجنوب.

وفق بيان صادر عن المديرية، جاء ذلك خلال اجتماع رئيس غرفة العمليات الأمنية في المنطقة الجنوبية، اللواء أسامة عويدان، بأعضاء الغرفة، لبحث الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

ونشرت المديرية صوراً لتمركز دوريات تابعة لمديرية أمن سبها والدعم المركزى – فرع سبها في بلدية أم الأرانب، قالت إن هذا الانتشار لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

والجمعة، أطلق الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية في النطاق الحدودي الجنوبي، تأمينا لحدود الدولة ومقدراتها وسلامة مواطنيها، وكجزء من استمرار بسط سيطرتها ونفوذها.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى استهداف سلاح الجو تجمعات للمعارضة التشادية.

وأخلت قوات الجيش عمارات ووحدات سكنية بالشركة الصينية في منطقة أم الأرانب، وذلك لوجود عدد كبير من عناصر المعارضة التشادية فيها.

ونفى الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري صحة الفيديوهات المنتشرة أخيرا حول مواجهة بين الجيش التشادي والمعارضة التشادية في الأراضي الليبية، مؤكدا أن الجيش التشادي لم يقم بأي تدخل بري في ليبيا.

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وأوضح المسماري في لقاء مع قناة الحدث، مساء الجمعة: “الجيش التشادي يواجه المعارضة داخل أراضي بلاده بالقرب من وادي الطلح الذي يبعد نحو 60 كيلو مترا عن حدود ليبيا”.