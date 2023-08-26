السريري: لم نر في أي دولة في العالم 98 مترشحًا للرئاسة

الوطن|متابعات

قال عضو لجنة “6+6” عن مجلس الدولة فتح الله السريري أنه لا يوجد في العالم قانون انتخابي واحد ولا يوجد في العالم نظام قانوني مثالي سواء انتخابي أو غيره، ولم نر في أي دولة في العالم يتقدم 98 مترشحا للرئاسة لا أحد من المترشحين يستطيع وفق المعطيات الموجودة الآن أن يتحصل من الجولة الأولى على %50%.

وأكد على عدم أخذ كافة الملاحظة الواردة حول على القوانين الانتخابية بسبب الوضع الاستثنائي للبلاد، مشيرا إلى محاولة بعض الأحزاب تعطيل الانتخابات عبر احتجاجهم على بعض القوانين.

وأضاف أنه الملاحظات الواردة من الجميع قبل صياغة القوانين تم وضعها في قالب توافقي حتى الملاحظات الشكلية الواردة بشأن بعض الأحزاب تطالب بخفض سن الرئيس من 40 إلى 35 سنة وهذا يعيق إجراء الانتخابات، وهذه المطالب جاءت بعد أن تمت مطالبتهم أن يكون لديهم مكتب وقوائم في 9 دوائر على الأقل لتمثيل ليبيا بأكملها بخصوص الجولتين.