“حماد” يوجه باستكمال المشروعات الخدمية في المرج وفق الخطة الزمنية الموضوعة

وصَل رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حمّاد، اليوم السبت، إلى مدينة المرج رفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاِستقرار حاتم العريبي، وذلك للوقوف على الأوضاع الخدمية وجهُود مُعالجة المُختنقات التي اِستجابت فيها الحكومة لمُناشدات المُواطنين بشأنها.

وكان في اِستقبال “حماد” والوفد المُرافق له؛ رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج وليد صلهوب ولفيفٌ من المُهندسين والمسؤولين بالبلدية.

وأثنى حماد على مُستوى الأعمال القائمة، داعيًا لبذل المزيد من المجهودات؛ لاِستكمالها وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، مشدداً على ضرورة التقيّد بالمواصفات والمعايير المُعتمدة.