النيجر ينفي إمهال سفراء دول غربية وأفريقية 48 ساعة لمغادرة البلاد 

نفت وزارة خارجية النيجر، السبت، طلبها من سفراء الولايات المتحدة وألمانيا ونيجيريا مغادرة البلاد، وقالت: “لسنا بحاجة لترخيص من أي جهة لممارسة حقنا في تطبيق اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية”.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، فجر السبت، إنها اضطرت إلى إلغاء أخبار حول طرد سفراء دول غربية من النيجر، بعد أن تبين أنها استندت إلى وثيقة مزيفة، وذلك على الرغم من أن المجلس العسكري أكد في وقت سابق صحة الوثيقة، وفي الوقت نفسه أكدت الخارجية الأميركية أن أحدا لم يطلب من سفيرتها مغادرة البلاد.

وأضافت وكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق إن حكومة النيجر أمهلت سفراء دول غربية وأفريقيا 48 ساعة لمغادرة البلاد،.

وبدأت الأنباء ببيان عن طرد السفير الفرنسي وأكدت وزارة الخارجية النيجرية “سحب موافقتها على اعتماد السفير سيلفان إيت والطلب منه مغادرة أراضي النيجر خلال مهلة 48 ساعة”، وذلك بعد “رفضه الاستجابة لدعوتها الى إجراء مقابلة” الجمعة، و”تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر”. وكان مصدر هذا الخبر وثيقة قالت “فرانس برس” إنها اطلعت عليها.

وشملت قائمة السفراء الذين تقرر طردهم من النيجر: السفير الأميركي، والسفير الألماني، والسفير النيجيري، وسفير كوت ديفوار.