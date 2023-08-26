مصرع ضابط بهجوم مجموعة مسلحة مجهولة في بنغازي

أفادت مصادر محلية بمقتل الملازم “محمد طارق المغربي” في بنغازي بعد تعرضه لوابل من الرصاص من قبل مجموعة مسلحة مجهولة.

وأضافت المصادر بحسب صحيفة ليبيا اوبزيرفر، أن المغربي البالغ من العمر 25 سنة من سكان منطقة “أرض لملوم” وهو معرف بـ “حمادي المغربي” وقد تعرض ورفيقيه لوابل من الرصاص بشارع فينسيا في بنغازي.

كما نجا الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي “مرعي الدرسي” من محاولة اغتيال تعرّض لها في مدينة بنغازي.

واتهم الدرسي شخصًا يُدعى “ماهر الزوي”، وهو أحد أفراد قوات اللواء طارق بن زياد بتهديده بالقتل.