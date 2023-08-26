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المزوغي: ممارسة الديمقراطية والانتخابات شأن ليبي

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعرب محمد المزوغي، المرشح الرئاسي، عن حرصه على استمرار كيان الدولة الليبية بحدودها الجغرافية ووحدتها الوطنية وإيقاف العبث بمقدراتها، وفق تعبيره.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “أما ممارسة الديمقراطية والانتخابات وطريقة اختيار القادرين على إدارة البلاد فهو شأن محلي يأتي من خلال الممارسة السياسية والتجربة وقد يأخذ وقت،
نحن الآن في مفترق الطرق وتقاطع المصالح الجيوسياسية والاقتصادية بين الدول الكبرى. إما أن نكون مشاركين إيجابيين ونحدد أهدافنا بعناية أو نبقى في ساحة الصراع والفوضى والحروب”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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